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"Горіть у пеклі російські п**араси": чоловік, чий будинок обстріляли у Києві

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"Горіть у пеклі російські п**араси": чоловік, чий будинок обстріляли у Києві

Житель Києва розповідає, що його родині вдалось врятуватись. 

Житель будинку на вул. Лобановського у Києві розповів про наслідки обстрілу свого помешкання. 

Відео розмови поширюють телеграм-канали. 

Житель Києва розповідає, що його родині вдалось врятуватись. 

"Було пряме попадання у зал. У дружини зі старшим зламані ноги, молодшого забрали рятувальники. Горіть в пеклі російські п**араси, с**и", - каже українець. 

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