"Горіть у пеклі російські п**араси": чоловік, чий будинок обстріляли у Києві

"Горіть у пеклі російські п**араси": чоловік, чий будинок обстріляли у Києві

Житель Києва розповідає, що його родині вдалось врятуватись.

Житель будинку на вул. Лобановського у Києві розповів про наслідки обстрілу свого помешкання.

Відео розмови поширюють телеграм-канали.

Житель Києва розповідає, що його родині вдалось врятуватись.

"Було пряме попадання у зал. У дружини зі старшим зламані ноги, молодшого забрали рятувальники. Горіть в пеклі російські п**араси, с**и", - каже українець.