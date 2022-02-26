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Українські збройні сили відбили Київську ГЕС у російських окупантів

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Українські збройні сили відбили Київську ГЕС у російських окупантів

Київськка ГЕС

ГЕС знову працює.

Українські збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів. 

Станом на 8:30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює в штатному режимі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Станція повністю під контролем. Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи", - йдеться у повідомленні.

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