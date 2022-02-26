"Путін = Бен Ладен!": у МВС порівняли обстріл будинку в Києві з нападом на вежі-близнюки в Нью-Йорку

Геращенко закликав надсилати фото в РФ.

У МВС порівняли обстріл багатоповерхового будинку в Києві із нападом терористів "Аль-Каїди" на вежі-близнюки Всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку.

Фото опублікував у Facebook радник МВС Антон Геращенко.

"Путін = Бен Ладен! Важливо! Прошу всіх, у кого є друзі в цивілізованих країнах. Надсилайте їм ці фото і проводіть аналогію удару по житловому будинку в Києві з нападом терористів "Аль-Каїди" на вежі Всесвітнього торгівельного центру 9/11. І в РФ також надсилайте!" - написав він.

Facebook/Антон Геращенко

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Лобановського, 6а російська ракета влучила у багатоповерхівку. Вона зруйнувала квартири приблизно на шести поверхах. Відомо, що у будинок влучили двічі - у верхні та нижні поверхи.

Власники квартири у Мережі опублікували відео, як російський снаряд знищує їхню квартиру. На відео видно, що спочатку в помешканні все було спокійно, проте згодом туди влучає російський снаряд та знищує майно людей.

"У нас у залі тепер просто діра", - кажуть на відео власники помешкання.