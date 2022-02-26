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В Киеве объявлена воздушная тревога – КГГА

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Всем необходимо спрятаться в укрытии.

В Киеве в 11:22 26 февраля снова объявили воздушную тревогу. Всем необходимо спрятаться в укрытии.

Об этом сообщили в КГГА.

Напомним, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Напомним, что в Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку.

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