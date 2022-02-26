З'явилося відео моменту попадання снаряду в багатоповерхівку в Києві

Жертв немає.

З'явилося відео моменту попадання російської ракети у багатоповерхівку в Києві на вулиці Лобановського, 6а.

Його опублікував УНІАН.

Нагадаємо, що снаряд влучив у будинок двічі. За попередньою інформацією, жертв немає. Проводиться евакуація мешканців.

Наразі існує загроза руйнування 22-23 поверху, повідомили в ДСНС.

Раніше власники квартири у Мережі опублікували відео, як російський снаряд знищує їхню квартиру. На відео видно, що спочатку в помешканні все було спокійно, проте згодом туди влучає російський снаряд та знищує майно людей.

"У нас у залі тепер просто діра", - кажуть на відео власники помешкання.

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