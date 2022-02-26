Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві оголошена повітряна тривога!

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Зберігайте спокій.

У Києві о 20:58 26 лютого знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили в КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Читайте також:

Наступна публікація