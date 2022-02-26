У Києві оголошена повітряна тривога!

Зберігайте спокій.
У Києві о 20:58 26 лютого знову оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили в КМДА.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
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