У Києві оголошена повітряна тривога!

У Києві оголошена повітряна тривога!

Зберігайте спокій.

У Києві о 20:58 26 лютого знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили в КМДА.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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