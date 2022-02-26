На блокпостах Київщини затримали двох диверсантів

На блокпостах Київщини затримали двох диверсантів

Обох правопорушників передали працівникам контррозвідки для з‘ясування обставин.

На Київщині правоохоронці затримали двох диверсантів.

Про це інформує поліція Київської області.

25 лютого бійці батальйону "Миротворець" під час несення служби на блокпості в Оболонському районі столиці виявили двох підозрілих осіб.

На пропускному пункті правоохоронці зупинили чоловіка, який йшов пішки з Вишгорода до Києва та підозріло себе поводив. Поліцейські вилучили у 46-річного киянина пристрій для зчитування і глушіння сигналу радіостанцій.

Також правоохоронці зупинили чоловіка у цивільному одязі. Під час перевірки докуметів 36-річний киянин поводив себе підозріло. Правоохоронці провели поверхневий огляд та виявили у чоловіка патрони для стрільби з автомату.

Обох правопорушників передали працівникам контррозвідки для з‘ясування обставин.

Поліція Київщини нагадує, про виявлення підрзрілих осіб або предметів одразу повідомляйте на спецлінію поліції "102".