“Їм дуже боляче і гірко”: в Офісі президента розповіли про сили ворога на захід від Києва

Рух російських окупантів в напрямку столиці стримує артилерія ЗСУ.
Російські окупанти продовжують збирати сили на захід від Києва, але їхній рух до столиці стримує українська артилерія.
Про це повідомив на брифінгу в суботу, 26 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
“Продовжується накопичення противника на захід від Києва. Але ми наносимо по ньому артилерійські удари, вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темп і зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко”, - зазначив він.
Нагадаємо, на автотрасі, що веде від Старого Салтова до Харкова українські збройні сили розгромили цілу колону Росгвардії. Про належність підбитої техніки окупантам свідчить спеціальне маркування.
Читайте також: