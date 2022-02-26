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“Їм дуже боляче і гірко”: в Офісі президента розповіли про сили ворога на захід від Києва

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“Їм дуже боляче і гірко”: в Офісі президента розповіли про сили ворога на захід від Києва

Associated Press

Рух російських окупантів в напрямку столиці стримує артилерія ЗСУ.

Російські окупанти продовжують збирати сили на захід від Києва, але їхній рух до столиці стримує українська артилерія.

Про це повідомив на брифінгу в суботу, 26 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Продовжується накопичення противника на захід від Києва. Але ми наносимо по ньому артилерійські удари, вони несуть величезні втрати. Ми збили їм темп і зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко”, - зазначив він.

Нагадаємо, на автотрасі, що веде від Старого Салтова до Харкова українські збройні сили розгромили цілу колону Росгвардії. Про належність підбитої техніки окупантам свідчить спеціальне маркування.

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