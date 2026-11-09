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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
2 хв

У Києві уламки дрона впали просто біля школи: з’явилися фото

На місці працюють слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

У Києві уламки ворожого БпЛА, які впали поруч із навчальними закладами у Деснянському районі.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила відповідні фото.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Правоохоронці закликають бути обережними: не наближатися до уламків, та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати за номером 101, 102 або 112.

Наслідки атаки на Київ 9 листопада за районами

Раніше ми писали про те, що атака на Київ зачепила чотири райони.

Трохи згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі виникло загоряння на території парковки. На місце прибули екстрені служби. Як уточнили в ДСНС, через влучання на території гаражного кооперативу загорілися легкове авто та два гаражі. Надзвичайники згасили пожежу на площі 50 кв. м.

В МВА поінформували, що у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Минулося без пожежі. Уточнюється інформація про пошкодження та постраждалих.

У Деснянському районі на відкритій території одного з навчальних закладів упав безпілотник. Внаслідок падіння загоряння не виникло, інформації про постраждалих немає.

У Шевченківському районі на відкритій території спалахнув трав’яний настил. Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі 5 кв. м.

«На щастя, на всіх локаціях без жертв та постраждалих», — наголосили в ДСНС.

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