У Києві уламки дрона впали просто біля школи: з’явилися фото

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

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У Києві уламки ворожого БпЛА, які впали поруч із навчальними закладами у Деснянському районі.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила відповідні фото.

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На щастя, ніхто не постраждав.

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На місці працюють слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Поліцейські вилучили уламки ворожого дрона / © Поліція Києва

Правоохоронці закликають бути обережними: не наближатися до уламків, та інших підозрілих предметів, не торкатися їх і в разі виявлення одразу телефонувати за номером 101, 102 або 112.

Наслідки атаки на Київ 9 листопада за районами

Раніше ми писали про те, що атака на Київ зачепила чотири райони.

Трохи згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі виникло загоряння на території парковки. На місце прибули екстрені служби. Як уточнили в ДСНС, через влучання на території гаражного кооперативу загорілися легкове авто та два гаражі. Надзвичайники згасили пожежу на площі 50 кв. м.

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В МВА поінформували, що у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Минулося без пожежі. Уточнюється інформація про пошкодження та постраждалих.

У Деснянському районі на відкритій території одного з навчальних закладів упав безпілотник. Внаслідок падіння загоряння не виникло, інформації про постраждалих немає.

У Шевченківському районі на відкритій території спалахнув трав’яний настил. Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі 5 кв. м.

«На щастя, на всіх локаціях без жертв та постраждалих», — наголосили в ДСНС.

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