У Києві в результаті агресії Росії поранені діти, є загиблий - Охматдит (фото 18+)

Росія вбиває і калічить наших дітей.

У Києві в результаті агресії російської армії загинув хлопчик. До "Охматдиту" також госпіталізували п'ять поранених, із них троє - діти.

Про це ввечері 26 лютого ТСН повідомив медичний директор лікарні Сергій Чернишук.

"Наразі привезли п'ятеро постраждалих. На жаль одна дитина загинула до транспортування в лікарню. Одна має складні поранення кінцівок і голови, зараз в операційній. Одна дитина має легкі поранення пальця. І двоє дорослих з пораненнями середньої важкості. Наразі їм усім надається допомога", - сказав він.

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За словами лікаря, у них є інформація про те, що швидка у Києві могла потрапити під обстріл.

"Чекаємо ще одну швидку. Але знаємо, що швидкі були обстріляні, другої швидкої чомусь немає. Можливо там був обстріл дуже серйозний і вони не приїдуть. У будь-якому разі ми чекаємо і готуємся", - додав Чернишук.

Пізніше він повідомив, що із швидкою, яка потрапила під обстріл, усе добре. Вона поїхала до іншої лікарні.

"Тільки що дізнався інформацію щодо другої швидкої, яку ми очікували. На щастя, з нею все нормально. Просто там дорослий постраждалий і вони поїхали до 17-ї лікарні. Про стан постраждалого не знаю. Обстріл, під яким вони були, ніякої суттєвої шкоди не нанес", - сказав Чернишук.