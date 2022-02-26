В Киеве объявлена воздушная тревога!

Сохраняйте спокойствие.
В Киеве в 20:58 26 февраля снова объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщили в КГГА.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.
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