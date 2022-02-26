В Киеве объявлена воздушная тревога!

В Киеве объявлена воздушная тревога!

Сохраняйте спокойствие.

В Киеве в 20:58 26 февраля снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в КГГА.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

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