"Им очень больно и горько": в Офисе президента рассказали о силах врага к западу от Киева

"Им очень больно и горько": в Офисе президента рассказали о силах врага к западу от Киева

Движение российских кафиров в направлении столицы сдерживает артиллерия ВСУ.

Российские кафиры продолжают собирать силы западнее Киева, но их движение к столице сдерживает украинская артиллерия.

Об этом сообщил на брифинге в субботу, 26 февраля, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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“Продолжается накопление противника к западу от Киева. Но мы наносим по нему артиллерийские удары, они несут огромные потери. Мы сбили им темп, и сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько”, — отметил он.

Напомним, на автотрассе, ведущей от Старого Салтова в Харьков, украинские вооруженные силы разгромили целую колонну Росгвардии. О принадлежности подбитой техники оккупантам свидетельствует специальная маркировка.

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