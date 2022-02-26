"Им очень больно и горько": в Офисе президента рассказали о силах врага к западу от Киева

Движение российских кафиров в направлении столицы сдерживает артиллерия ВСУ.
Российские кафиры продолжают собирать силы западнее Киева, но их движение к столице сдерживает украинская артиллерия.
Об этом сообщил на брифинге в субботу, 26 февраля, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
“Продолжается накопление противника к западу от Киева. Но мы наносим по нему артиллерийские удары, они несут огромные потери. Мы сбили им темп, и сейчас они не двигаются в сторону Киева, потому что им очень больно и горько”, — отметил он.
Напомним, на автотрассе, ведущей от Старого Салтова в Харьков, украинские вооруженные силы разгромили целую колонну Росгвардии. О принадлежности подбитой техники оккупантам свидетельствует специальная маркировка.
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