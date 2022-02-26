В Киеве в результате агрессии России ранены дети, есть погибший — Охматдет (фото 18+)

Россия убивает и калечит наших детей.
В Киеве в результате агрессии российской армии погиб мальчик. В "Охматдет" также госпитализировали пять раненых, из них трое — дети.
Об этом вечером 26 февраля ТСН сообщил медицинский директор больницы Сергей Чернышук.
"Сейчас привезли пятеро пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. Один получил сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. Один ребенок получил легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Сейчас им всем оказывается помощь", – сказал он.
По словам врача, у них есть информация о том, что скорая в Киеве могла попасть под обстрел.
"Ждем еще одну скорую. Но знаем, что скорые были обстреляны, второй скорой почему-то нет. Возможно там был обстрел очень серьезный и они не приедут. В любом случае мы ждем и готовимся", — добавил Чернышук.
Позже он сообщил, что с попавшей под обстрел скорой все хорошо. Она уехала в другую больницу.
"Только что узнал информацию о второй скорой, которую мы ожидали. К счастью, с ней все нормально. Просто там взрослый пострадавший и они поехали в 17-ю больницу. О состоянии пострадавшего не знаю. Обстрел, под которым они были, никакого существенного вреда не нанес", — сказал Чернышук.
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