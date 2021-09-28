У Києві на смітник викинули 9 білих щурів: фото

Тварин врятували небайдужі люди.
На Харківському масиві, що у Києві невідомі викинули на смітник 9 маленьких білих щурів, які є домашніми тваринами. Їх врятував небайдужий перехожий та волонтери.
Про це повідомили в спільноті "Озеро сонячне".
Чоловік, який знайшов тварин, зауважив, що щурів викинули в контейнер для сміття. Також він закликав небайдужих врятувати гризунів, оскільки в місті вони загинуть.
До порятунку тварин долучились волонтери, які прихистили щурів. 5 гризунів уже вдалось роздати охочим.
"У мене ще залишилось їх четверо - 2 хлопчики і 2 дівчинки. Щурі мають особливості, тому буде краще, якщо їх заберуть досвідчені люди", - написала волонтерка Олена Майська.
Нагадаємо, у Камбоджі золотою медаллю нагородили щура-сапера.