Працюють за схемою: у Києві група малолітніх пограбувала 13-річного підлітка (відео)

Спочатку зловмисники координуються, потім розділяються й молодші шукають жертву, заманюють в парк і викликають старших.

У Києві орудує група малолітніх грабіжників.

27 вересня близько 18:30 біля житлового комплексу "Паркові озера" стався напад на 13-річного хлопця з метою пограбування.

Про це йдеться у повідомленні столичного пабліку "Воскресенка+Райдужний" у Facebook.

Відео пограбування підлітка потрапило у Мережу.

Малолітні зловмисники працюють за схемою: спочатку координуються, потім розділяються й молодші шукають жертву, заманюють у парк і викликають старших.

"На відео видно, як вони всі разом координуються, потім розділяються в пошуках "жертви". Коли троє меньших помітили хлопця, то зав'язали з ним розмову, що потрібно зателефонувати, попросили телефон, щось розповідали. У хлопця вони не викликали підозри, бо були молодші за нього, тому він почувався впевнено. А тим часом вони вели його в парк, а їхні старші товариші вже обігнали групу та приєднались у лісі. Там після розмов вихопили телефон, а коли хлопець побіг за злодієм - то старші нанесли йому кілька ударів", - йдеться у повідомленні під відео.

На щастя, це було біля дороги і одразу втрутилися перехожі. Але малолітнім грабіжникам вдалося втекти.

"Просимо вас провести бесіди з дітьми, щоб вони не заводили знайомства з підозріло-товариськими групами хлопців, не йшли з ними нікуди, не дозволяли себе задурити розмовами", - йдеться у дописі пабліку "Воскресенка+Райдужний".

Нагадаємо, у Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік.

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