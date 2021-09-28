В Киеве на свалку выбросили 9 белых крыс: фото

В Киеве на свалку выбросили 9 белых крыс: фото

Животных спасли неравнодушные люди.

На Харьковском массиве, что в Киеве неизвестные выбросили на помойку 9 маленьких белых крыс, которые являются домашними животными. Их спас неравнодушный прохожий и волонтеры.

Об этом сообщили в сообществе "Озеро солнечное".

Мужчина, нашедший животных, заметил, что крыс выбросили в мусорный контейнер. Также он призвал неравнодушных спасти грызунов, поскольку в городе они погибнут.

К спасению животных присоединились волонтеры, которые приютили крыс. 5 грызунов уже удалось раздать желающим.

"У меня еще осталось их четверо — 2 мальчика и 2 девочки. Крысы имеют особенности, поэтому будет лучше, если их заберут опытные люди", — написала волонтер Елена Майская.

Фото: сообщество "Озеро солнечный" в Facebook

Напомним, в Камбодже золотой медалью наградили крысу-сапера.

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