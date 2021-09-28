У Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік

У Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік

Обох потерпілих ушпиталили.

У Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік.

Обох потерпілих ушпиталили.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Учора вночі патрульних викликали на вулицю Полковника Затєвахіна. Схвильований заявник пояснив, що до нього звернулися по допомогу двоє перехожих з ножовими пораненнями, яких їм завдав малознайомий чоловік. Патрульні, які негайно прибули на місце події, розпитали у потерпілих опис нападника та взялися обстежувати прилеглу територію. Невдовзі один з екіпажів затримав схожого чоловіка. Обох потерпілих ушпиталили", - йдеться у повідомленні поліції.

Для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого на місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику знайшли труп жінки. На тілі виявили 11 колото-різаних ран.

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