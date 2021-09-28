Почалося шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.
У Києві на шести станціях метро проводиться ремонт інфраструктури.
У рамках річного плану капітальних ремонтів Київського метрополітену тривають роботи на станціях "Чернігівська", "Іподром", "Площа Льва Толстого", "Дорогожичі", "Житомирська" та "Контрактова площа".
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Зокрема проводиться шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.
У деяких місцях, як, наприклад, у переході станції "Контрактова площа", проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації.
"Таких місць багато можна зустріти у місті - кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків”, - розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.
Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно та проводять відповідно до визначеного графіка на підприємстві. Це дозволяє безпечно перевозити пасажирів.
Зазначимо, що у переході станції "Позняки" нещодавно капітально відремонтували сходове полотно та замінили гранітне покриття.
Нагадаємо, у Києві до кінця цього року може з'явитися нова станція Київського метрополітену.