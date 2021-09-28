Почалося шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.

У Києві на шести станціях метро проводиться ремонт інфраструктури.

У рамках річного плану капітальних ремонтів Київського метрополітену тривають роботи на станціях "Чернігівська", "Іподром", "Площа Льва Толстого", "Дорогожичі", "Житомирська" та "Контрактова площа".

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Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Зокрема проводиться шпаклювання та побілка колійного склепіння, заміна плитки на стінах, перекладання гранітного покриття, ремонт сходового полотна.

У деяких місцях, як, наприклад, у переході станції "Контрактова площа", проводиться заміна старої плитки. Вона більше не виробляється і досить сильно пошкоджена за 45 років експлуатації.

"Таких місць багато можна зустріти у місті - кераміка чи мозаїка на стінах заводів, шкіл, поліклінік, інститутів. Ці об’єкти не мають охоронних статусів, а відповідно ремонтуються за загальними нормами. Однак на території наших станцій ми вирішили залишати невеликі квадрати для історії метрополітену. Пізніше поряд будуть розміщені таблички з коротким описом та авторами зразків”, - розповіла заступниця начальника метрополітену Наталія Макогон.

Капітальні ремонти інфраструктури метрополітену плануються щорічно та проводять відповідно до визначеного графіка на підприємстві. Це дозволяє безпечно перевозити пасажирів.

Зазначимо, що у переході станції "Позняки" нещодавно капітально відремонтували сходове полотно та замінили гранітне покриття.

Нагадаємо, у Києві до кінця цього року може з'явитися нова станція Київського метрополітену.

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