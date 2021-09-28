Переходив дорогу: у Києві водій легковика наїхав на пішохода (фото)

В якому стані потерпілий, зараз невідомо.

У Києві вранці 28 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив пішохода, який переходив дорогу.

Про це повідомляє телеграм-канал DTP.Kiev.ua.

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Бульварно-Кудрявська в Шевченківському районі столиці. Там водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на пішохода. Зараз ще невідомо, на який сигнал світлофора чоловік переходив проїжджу частину. Потерпілий же, судячи з його форми одягу, — співробітник "Муніципальної варти".

На місці події працювали медики і слідчі по ДТП. Встановлюються всі причини того, що сталося.

Нагадаємо, у Полтавській області в річку Псел з невідомих причин з'їхав автомобіль Lada Priora. У його салоні перебувало четверо чоловіків, але тільки один із них зумів вижити, оскільки вчасно вистрибнув із салону.

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