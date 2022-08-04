У Києві на ремонті лікарні вкрали 5,7 млн гривень

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

У Києві на ремонті корпусу наркологічної лікарні "Соціотерапія" підрядники вкрали 5,7 млн гривень. Зловмисники внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт у цій справі скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права займати деякі посади та конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі ректору Університету митної справи та фінансів, а також керівникові підрядного підприємства повідомили про підозру в привласненні майже мільйона гривень на капітальному ремонті будівлі ВНЗ.

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