У Києві 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі з 1 вересня. Ще 20% школярів станом на 1 вересня перебуватимуть за кордоном.

Про це з посиланням на дані дослідження повідомили в пресслужбі КМДА.

Там повідомили, що батьки, які не хочуть відправляти дітей до школи на очне навчання, можуть обрати для них навчання онлайн або за індивідуальною формою. Для цього потрібно написати відповідну заяву в школі.

Головна увага в цьому році буде приділятися безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

“Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи. 70% закладів освіти мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог. Але навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання”, - розповіли в КМДА.

Там також додали, що не зможуть розпочати навчання 1 вересня ті заклади, які не мають ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, що школярі США зібрали гроші для українців на модульні будинки, які вже встановлюють на Київщині.

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