В Киеве на ремонте больницы украли 5,7 млн гривен

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

В Киеве на ремонте корпуса наркологической больницы "Социотерапия" подрядчики украли 5,7 млн гривен. Злоумышленники внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ по объемам и стоимости.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

На данный момент обвинительный акт по этому делу направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать некоторые должности и конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре ректору Университета таможенного дела и финансов, а также руководителю подрядного предприятия сообщили о подозрении в присвоении почти миллиона гривен на капитальном ремонте здания вуза.

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