В Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября. Еще 20% школьников на 1 сентября будут находиться за границей.

Об этом со ссылкой на данные исследования сообщили в пресс-службе КГГА.

Там сообщили, что родители, которые не хотят отправлять детей в школу на очное обучение, могут выбрать для них обучение онлайн или по индивидуальной форме. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школе.

Главное внимание в этом году будет уделяться безопасному пребыванию детей и работников в учебных заведениях.

“Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы. 70% учебных заведений имеют укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями. Но даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение”, — рассказали в КГГА.

Там также добавили, что не смогут начать обучение 1 сентября те учреждения, которые не имеют ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги.

Напомним, что школьники США собрали деньги для украинцев на модульные дома, которые уже устанавливают в Киевской области.

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