В Киеве таможенники сожгли в печи 2,5 тыс. контрафактных товаров Apple: в Сети возмутились (фото)

Таможенники сожгли в печи контрафактные аксессуары Apple. Украинцы в Сети возмутились – мол, товары можно было передать на нужды ВСУ или пострадавшим от войны.
В Киеве таможенники уничтожили в печи 2,5 тысячи единиц контрафактных товаров торговой марки Apple. Среди них були наушники, блоки питания, переходники и другие аксессуары.
Видео процедуры опубликовали на странице Киевской таможни в Facebook.
Там объяснили, что товары ввозились в Украину по почтовым каналам и в международных экспресс-отправлениях небольшими партиями с нарушением охраняемых законом объектов прав интеллектуальной собственности компании "Apple Inc".
В комментариях к публикации некоторые украинцы возмутились. Мол, вместо того, чтобы уничтожать аксессуары, можно было передать их на нужды Вооруженных сил Украины или людям, пострадавшим от войны.
"А раздать пенсионерам, которые на 2000 выживают, детям в детских домах, малообеспеченным семьям, переселенцам, у которых ничего не осталось?",
"Лучше бы на ВСУ отдали!" – написали под фото.
Таможенники объяснили, что решение об уничтожении или неуничтожении контрафактной продукции принимает только правообладатель, в этом случае компания Apple. Таможня никак не может повлиять на это.
"Позиция компании Apple – уничтожить, ведь контрафактные товары не должны использоваться нигде. И в данном случае, функция таможни – контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю торговой марки. Это мировая практика, и Украина не исключение и соблюдает международные нормы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Поэтому раздать пенсионерам мы не можем, как и передать в ВСУ или еще кому-то", — отметили в Киевской таможне.
Напомним, Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу". Ожидается, что международное применение системы совместного транзита по нашей стране может начаться уже с 1 декабря 2022 года.
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