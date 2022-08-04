В Киеве таможенники сожгли в печи 2,5 тыс. контрафактных товаров Apple: в Сети возмутились (фото)

Таможенники сожгли в печи контрафактные аксессуары Apple. Украинцы в Сети возмутились – мол, товары можно было передать на нужды ВСУ или пострадавшим от войны.

В Киеве таможенники уничтожили в печи 2,5 тысячи единиц контрафактных товаров торговой марки Apple. Среди них були наушники, блоки питания, переходники и другие аксессуары.

Видео процедуры опубликовали на странице Киевской таможни в Facebook.

Там объяснили, что товары ввозились в Украину по почтовым каналам и в международных экспресс-отправлениях небольшими партиями с нарушением охраняемых законом объектов прав интеллектуальной собственности компании "Apple Inc".

В комментариях к публикации некоторые украинцы возмутились. Мол, вместо того, чтобы уничтожать аксессуары, можно было передать их на нужды Вооруженных сил Украины или людям, пострадавшим от войны.

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"А раздать пенсионерам, которые на 2000 выживают, детям в детских домах, малообеспеченным семьям, переселенцам, у которых ничего не осталось?",

"Лучше бы на ВСУ отдали!" – написали под фото.

Таможенники объяснили, что решение об уничтожении или неуничтожении контрафактной продукции принимает только правообладатель, в этом случае компания Apple. Таможня никак не может повлиять на это.

"Позиция компании Apple – уничтожить, ведь контрафактные товары не должны использоваться нигде. И в данном случае, функция таможни – контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, принадлежащих правообладателю торговой марки. Это мировая практика, и Украина не исключение и соблюдает международные нормы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Поэтому раздать пенсионерам мы не можем, как и передать в ВСУ или еще кому-то", — отметили в Киевской таможне.

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Напомним, Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу". Ожидается, что международное применение системы совместного транзита по нашей стране может начаться уже с 1 декабря 2022 года.

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