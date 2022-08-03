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Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время: что прогнозируется

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Киевлян предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время: что прогнозируется

Фото: УНИАН

В столице объявлен І уровень опасности, желтый.

На Киев надвигается гроза, жителей города предупреждают об ухудшении погоды.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Внимание! В ближайшее время в Киеве и области с удержанием до конца суток 3 августа гроза (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Укргидрометцентр прогнозировал кратковременные дожди в Киеве 3 августа и температуру днем на уровне 23-25°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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