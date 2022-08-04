У Києві митники спалили в печі 2,5 тис. контрафактних товарів Apple: у Мережі обурилися (фото)

Митники спалили в печі контрафактні аксесуари Apple. Українці в Мережі обурилися - мовляв, товари можна було передати на потреби ЗСУ або постраждалим від війни.

У Києві митники знищили в печі 2,5 тисячі одиниць контрафактних товарів торгової марки Apple. Серед них були навушники, блоки живлення, перехідники та інші аксесуари.

Відео процедури опублікували на сторінці Київської митниці в Facebook.

Там пояснили, що товари ввозилися до України поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях невеликими партіями з порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії "Apple Inc".

У коментарях до публікації деякі українці обурилися. Мовляв, замість того, щоб знищувати аксесуари, можна було передати їх на потреби Збройних сил України або людям, які постраждали від війни.

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"А роздати пенсіонерам, які на 2000 виживають, дітям в дитячих будинках, малозабезпеченим сім'ям, переселенцям, у яких нічого не залишилось?",

"Краще б на ЗСУ віддали!" - написали під фото.

Митники пояснили, що рішення про знищення чи не знищення контрафактної продукції приймає лише правовласник, у цьому випадку компанія Apple. Митниця жодним чином не може вплинути на це.

"Позиція компанії Apple - знищити, адже контрафактні товари не мають використовуватися ніде. І в даному випадку, функція митниці - контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності, які належать правовласнику торгової марки. Це світова практика, і Україна не виняток і дотримується міжнародних норм в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тому, роздати пенсіонерам ми не можемо, як і передати в ЗСУ чи ще комусь", - зазначили в Київській митниці.

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно запросила Україну приєднатися до "митного безвізу". Очікується, що міжнародне застосування системи спільного транзиту нашою країною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

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