Киян попередили про погіршення погоди найближчої години: що прогнозується

На Київ насувається гроза, мешканців міста попереджають про погіршення погоди.

Про це повідомляє ДСНС.

"Увага! Найближчої години у Києві та області з утриманням до кінця доби 3 серпня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Укргідрометцентр прогнозував короткочасні дощі у Києві 3 серпня та температуру вдень на рівні 23-25°.

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Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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