У Києві відновлюють 11 багатоповерхівок, зруйнованих через обстріли: чи встигнуть завершити до зими

Загалом у столиці через повномасштабну війну пошкоджено понад 640 будівель.

У Києві тривають відновлювальні роботи в 11 житлових будинках та низці об'єктів соціальної інфраструктури, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Завершити роботи на першочергових об’єктах планують до початку опалювального сезону.

Восени до своїх домівок мають повернутися мешканці пошкоджених багатоповерхівок на вулиці Кошиці, Чорнобильській, Богатирській, Крушельницької, Котельникова (два житлових будинки), Гаврилишина (два житлових будинки), Ірпінській, на проспектах Свободи та Лобановського.

Загалом у Києві пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню. Зокрема, постраждали 89 об'єктів ЖКГ, 53 заклади освіти, 15 об'єктів охорони здоров'я, 197 житлових будинків, 12 закладів культури, 5 закладів соціального захисту.

На відновлювальні роботи на 360 об’єктах столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів виділив уряд.

Нагадаємо, попри те, що попит на оренду квартир у Києві відновився на 90% від довоєнного часу, оголошень на сайтах з пошуку нерухомості багато, а ціни невисокі. Вартість оренди наразі стартує від 3 тисяч гривень за однокімнатні квартири. Маючи бюджет до 10 тисяч гривень, можна обирати серед понад 10 тисяч варіантів житла в столиці.

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