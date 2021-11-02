У Києві на Оболоні сталася стрілянина

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Києві на Оболоні агресивний чоловік влаштував стрілянину. Він вистрілив 3 рази у повітря та 2 - у землю.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У поліцію повідомили перехожі, які почули звуки пострілів на вулиці Олександра Архіпенка. За вказаною адресою поліцейські зупинили схожого за описом чоловіка, який поводив себе агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет та вісім набоїв до нього, які у подальшому вилучили та направили на відповідне експертне дослідження.

Як повідомили у поліції, зловмисником виявився 33-річний місцевий мешканець. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік гатив з пістолета просто на власному подвір"ї. За кілька хвилин до стрільця навідалися копи.

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