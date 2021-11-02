У Київській області зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

У Київській області зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

Практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка, відтак 61,1% ліжок, під’єднаних до кисню, у регіоні вже завантажені.

На Київщині зростає кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Наразі в госпітальних базах перебувають 1994 жителів. Це на 399 пацієнтів більше, ніж було минулого тижня.

Про це сьогодні, 2 листопада, під час брифінгу повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Кількість нових інфікувань у нас дедалі збільшується. Минулого тижня мали черговий антирекорд – майже тисячу хворих на добу і понад 20 смертей. Бачимо, що ситуація складна, і, гадаю, вже майже всі зрозуміли, що єдина можливість подолати подальше поширення хвороби – це вакцинація", – зазначив Василь Володін.

Він деталізував, що практично всім пацієнтам необхідна киснева підтримка. Відтак 61,1% ліжок, під’єднаних до кисню, у регіоні вже завантажені.

Нагадаємо, від 30 жовтня Київська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки. У регіоні почали контролювати роботу громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів. За кілька днів провели більше 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але від сьогодні, 2 листопада, контроль в регіоні будуть запроваджувати посилений.

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