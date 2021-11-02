В Киеве на Оболони произошла стрельба

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве на Оболони агрессивный мужчина устроил стрельбу. Он выстрелил 3 раза в воздух и 2 - в землю.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию сообщили прохожие, услышавшие звуки выстрелов на улице Александра Архипенко. По указанному адресу полицейские остановили похожего по описанию мужчину, который вел себя агрессивно. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов, которые в дальнейшем изъяли и направили на соответствующее экспертное исследование.

Как сообщили в полиции, злоумышленник оказался 33-летним местным жителем. В результате инцидента никто не пострадал.

"Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до семи. воли", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Одесской области мужчина стрелял из пистолета прямо на собственном дворе. За несколько минут до стрелка посетили копны.

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