В Киевской области возросло количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации

Практически всем пациентам необходима кислородная поддержка, 61,1% коек, подключенных к кислороду, в регионе уже загружены.

В Киевской области растет количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. В настоящее время в госпитальных базах находятся 1994 жителя. Это на 399 пациентов больше, чем было на прошлой неделе.

Об этом сегодня, 2 ноября, во время брифинга сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Количество новых инфицирований у нас все увеличивается. На прошлой неделе был очередной антирекорд – почти тысячу больных за сутки и более 20 смертей. Видим, что ситуация сложная, и, думаю, уже почти все поняли, что единственная возможность преодолеть дальнейшее распространение болезни – это вакцинация", – отметил Василий Володин.

Он детализировал, что практически всем пациентам необходима кислородная поддержка. Следовательно, 61,1% коек, подключенных к кислороду, в регионе уже загружены.

Напомним, с 30 октября Киевская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности. В регионе начали контролировать работу общественных заведений по соблюдению ограничительных мер. Через несколько дней провели более 300 проверок. Сначала они носили профилактический характер, но с сегодняшнего дня, 2 ноября, контроль в регионе будут вводить усиленный.

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