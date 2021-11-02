Размещали порнографические фотографии в соцсетях: в Киевской области разоблачили коллекторов, которые угрожали учителям (фото, видео)

Размещали порнографические фотографии в соцсетях: в Киевской области разоблачили коллекторов, которые угрожали учителям (фото, видео)

Вымогатели находились в Днепре и оттуда и посылали угрозы коллективу школы.

В Киевской области разоблачили коллекторов, которые угрожали учителям и размещали порнографические фото в соцсетях.

В полицию обратился педагогический коллектив одной из школ Броварщины по поводу длительных угроз со стороны коллекторов, которые требовали погашения уже давно уплаченного долга.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Учителя сообщили, что злоумышленники запугивали весь коллектив школы прибегая к угрозам, в том числе размещая порнографические фото в соцсетях, а также оказывали давление на директора школы, требуя увольнения учительницы. Злодеи даже посылали изображение свечи с одной розой на черном фоне, чем доводили потерпевших до грани самоубийства.

Правоохранители Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и разоблачили коллекторский call-центр. Оказалось, что вымогатели находились в городе Днепр и оттуда и посылали угрозы коллективу школы. По местонахождению конторы, где работали более 30 человек, полицейские провели обыски и изъяли более 40 единиц компьютерной техники.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 355 (Принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Злодеям грозит до пяти лет заключения.

Решается вопрос по поводу сообщения подозрения злоумышленникам.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Киеве прекратили деятельность преступной группировки "коллекторов", которую создали адвокат и сотрудник страховой компании. Банда применяла физическое насилие и угрозы.

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