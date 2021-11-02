Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку

Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку

Дому, в котором проживает диггер Алексей Лафа, более 100 лет.

В центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку. Дому на улице Ярославов Вал, в котором проживает диггер Алексей Лафа, более 100 лет.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Супер Сус.

По словам блогера, Алексей долгое время отказывался от съемки, но наконец-то согласился, поскольку продает свою квартиру. Ее стоимость оценили в 250 тысяч долларов.

Вместе с Алексеем в квартире живет его мать. Блогер показал и ее комнату, в ней немного чище, чем в других комнатах.

В квартире Алексея Лафы все завалено какими-то коробками, пакетами, мусором, инструментами. Все в пыли и паутине.

Словом, в квартире – полная антисанитария.

Алексей говорит, что у него в квартире живут тараканы, а когда-то были даже крысы.

В доме также есть два кота, которые, по словам хозяина, сначала ходили на горшок, а потом — куда вздумается.

Сейчас квартиру удалось продать и Алексей понемногу перевозит свои вещи в новое жилье в частном секторе и надеется, что там такого беспорядка не допустит.

Алексей Лафа – известный киевский диггер и музыкант. Родился в 1977 году в Киеве, диггерством стал заниматься с 1987 года. Мужчина совсем не пользуется интернетом, дома у него нет компьютера. Он пользуется кнопочным телефон, а музыку слушает на дисках и кассетах.

Напомним, ТСН уже рассказывал, как в столице 63-летний житель одного из домов в спальном районе превратил собственную квартиру в свалку. От грязи и вони страдает весь подъезд. Соседи в отчаянии, говорят, мужчина здесь не живет, а только сносит сюда мусор. Продолжается это уже более 6 лет. Люди боятся не только за собственное здоровье, но и за жизнь, ведь, говорят, мужчина еще и злоупотребляет спиртным.

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