Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку

Дому, в котором проживает диггер Алексей Лафа, более 100 лет.
В центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку. Дому на улице Ярославов Вал, в котором проживает диггер Алексей Лафа, более 100 лет.
Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Супер Сус.
По словам блогера, Алексей долгое время отказывался от съемки, но наконец-то согласился, поскольку продает свою квартиру. Ее стоимость оценили в 250 тысяч долларов.
Вместе с Алексеем в квартире живет его мать. Блогер показал и ее комнату, в ней немного чище, чем в других комнатах.
В квартире Алексея Лафы все завалено какими-то коробками, пакетами, мусором, инструментами. Все в пыли и паутине.
Словом, в квартире – полная антисанитария.
Алексей говорит, что у него в квартире живут тараканы, а когда-то были даже крысы.
В доме также есть два кота, которые, по словам хозяина, сначала ходили на горшок, а потом — куда вздумается.
Сейчас квартиру удалось продать и Алексей понемногу перевозит свои вещи в новое жилье в частном секторе и надеется, что там такого беспорядка не допустит.
Алексей Лафа – известный киевский диггер и музыкант. Родился в 1977 году в Киеве, диггерством стал заниматься с 1987 года. Мужчина совсем не пользуется интернетом, дома у него нет компьютера. Он пользуется кнопочным телефон, а музыку слушает на дисках и кассетах.
Напомним, ТСН уже рассказывал, как в столице 63-летний житель одного из домов в спальном районе превратил собственную квартиру в свалку. От грязи и вони страдает весь подъезд. Соседи в отчаянии, говорят, мужчина здесь не живет, а только сносит сюда мусор. Продолжается это уже более 6 лет. Люди боятся не только за собственное здоровье, но и за жизнь, ведь, говорят, мужчина еще и злоупотребляет спиртным.
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