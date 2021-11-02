Розміщували порнографічні світлини у соцмережах: у Київській області викрили колекторів, які погрожувала вчителям (фото, відео)

Розміщували порнографічні світлини у соцмережах: у Київській області викрили колекторів, які погрожувала вчителям (фото, відео)

Вимагачі перебували у Дніпрі та звідти і надсилали погрози колективу школи.

У Київській області викрили колекторів, які погрожувала вчителям і розміщували порнографічні фото у соцмережах.

До поліції звернувся педагогічний колектив однієї із шкіл Броварщини щодо тривалих погроз з боку колекторів, які вимагали погашення боргу, що вже давно був сплачений.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Вчителі повідомили, що зловмисники залякували весь колектив школи вдаючись до погроз, у тому числі розміщуючи порнографічні фото у соцмережах, а також здійснювали тиск на директора школи, вимагаючи звільнення вчительки. Лиходії навіть надсилали зображення свічок з однією трояндою на чорному фоні, чим доводили потерпілих до межі самогубства.

Правоохоронці Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та викрили колекторський call-центр. Виявилося, що вимагачі знаходились у місті Дніпро та звідти і надсилали погрози колективу школи. За місцем розташування контори, де працювали понад 30 осіб, поліцейські провели обшуки та вилучили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 2 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Лиходіям загрожує до п’яти років ув’язнення.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри зловмисникам.

Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність злочинного угруповання "колекторів", яке створили адвокат та працівник страхової компанії. Банда застосовувала фізичне насильство та погрози.

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