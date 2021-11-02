У дитячих лікарнях Києва ліжка майже на 58% заповнені COVID-хворими

У дитячих лікарнях Києва ліжка майже на 58% заповнені COVID-хворими

Дистанційне навчання для початкової школи не скасують.

У дитячих лікарнях Києва ліжка майже на 58% заповнені хворими з коронавірусом.

Стрімка динаміка захворюваності у столиці ще раз доводить необхідність дистанційного навчання у столиці.

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Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, коментуючи петицію щодо відновлення навчання для учнів 1-4 класів.

Останній тиждень у Києві фіксується досить сумна статистика захворюваності на COVID-19: лише за минулу добу 1738 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, 582 госпіталізації та 60 смертей від хвороби за добу. Старостенко наголосила, що такі цифри доводять необхідність вимушеного переходу шкіл на дистанційне навчання.

"Ми розуміємо, що це ще не пік хвилі, і кількість нових випадків може зростати, як і смертність. Наразі в столичних лікарнях заповненість ліжок становить 69,5%, при цьому деякі лікарні заповнені на 100%. Щоб не допустити колапсу медичної системи, необхідно розірвати ланцюжок захворюваності та зупинити стрімке зростання кількості хворих, госпіталізацій та смертей", – пояснила Ганна Старостенко.

За словами заступниці голови КМДА, майже 30% населення столиці (діти та освітяни) зайняті в освітньому процесі: "На сьогодні у столиці вирує дельта-штам коронавірусної інфекції, який більш агресивний, у тому числі і для дітей. Станом на 2 листопада у дитячих лікарнях Києва заповненість ліжок становить вже 57,5%. Тож наша мета – максимально обмежити контакти, і єдиний вихід – це жорсткий локдаун у місті та перехід на дистанційне навчання навіть початкової школи. Маємо надію, що такі обмеження вже незабаром принесуть поліпшення епідемічної ситуації в столиці".

Водночас заступниця голови КМДА зауважила, що багато чого залежить і від відповідальності та сумлінності населення.

"Дотримання дистанції, санітарних норм, обмеження контактів та вакцинація від COVID-19 – це запорука якнайшвидшого подолання піку захворюваності", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони, у місті посилили карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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