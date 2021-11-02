Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище

Пацюки, таргани, пляшки із сечею і павутиння: у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище

Будинку, в якому мешкає дигер Олексій Лафа, понад 100 років.

У центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище. Будинку на вулиці Ярославів Вал, в якому мешкає дигер Олексій Лафа, понад 100 років.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Супер Сус.

За словами блогера, Олексій тривалий час відмовлявся від зйомки, але нарешті погодився, оскільки продає свою квартиру. Її вартість оцінили у 250 тисяч доларів.

Разом з Олексієм у квартирі живе його мама. Блогер показав і її кімнату, у ній трохи чистіше, ніж в інших кімнатах.

У помешканні Олексія Лафи усе завалено якимись коробками, пакетами, сміттям, інструментами. Все у пилу та павутинні.

Словом, у квартирі - повна антисанітарія.

Олексій каже, що що в нього у квартирі живуть таргани, а колись були навіть пацюки.

В оселі також є два коти, які, за словами господаря, спочатку ходили на горщик, а потім - куди заманеться.

Нині квартиру вдалося продати і Олексій потроху перевозить свої речі в нове житло у приватному секторі та сподівається, що там уже такого безладу не допустить.

Олексій Лафа - відомий київський дигер і музикант. Народився 1977 року у Києві, дигерством став займатися від 1987 року. Чоловік зовсім не користується інтернетом, дома в нього немає комп'ютера. Він користується кнопочним телефоном, а музику слухає на дисках і касетах.

Нагадаємо, ТСН вже розповідав, як у столиці 63-річний мешканець одного з будинків у спальному районі перетворив власну квартиру на сміттєзвалище. Від бруду і смороду страждає весь під’їзд. Сусіди у відчаї, кажуть, чоловік тут не живе, а тільки зносить сюди сміття. Триває це вже понад 6 років. Люди бояться не тільки за власне здоров’я, а й за життя, адже, кажуть, чоловік ще й зловживає спиртним.

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