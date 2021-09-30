У Києві на Оболоні підпалили чотири автівки

У Києві на Оболоні підпалили чотири автівки

Поліція встановлює усі обставини інциденту, тривають слідчі дії.

У Києві на Оболоні підпалили чотири автівки.

Внаслідок загорання ніхто не постраждав. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, тривають слідчі дії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У ніч проти 30 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Сталінграда горить чотири автомобілі. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Працівники ДСНС ліквідували пожежу, а правоохоронці оглянули місце події й автівки. Попередньо поліцейські встановили, що іномарки вночі підпалили невідомі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Києві вщент згоріла припаркована автівка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання