У Києві в Дарницькому районі вщент згоріла припаркована автівка: відео

Подія сталася у Дарницькому районі столиці у ніч проти 22 червня.

У Києві вщент згоріла припаркована автівка.

Подія сталася у Дарницькому районі столиці у ніч проти 22 червня.

Також читайте В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: що заборонили робить надзвичайники

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Вночі на Тростянецькій, 49, вщент згорів припаркований автомобіль. Причини пожежі уточнюються", - йдеться у дописі під відео.

Вночі на Тростянецькій, 49, вщент згорів припаркований автомобіль. Причини пожежі уточнюються. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 21 червня 2021 р.

Нагадаємо, сорок людей цієї ночі залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання