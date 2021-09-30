Генплан має бути ухвалений для киян, а не забудовників, - Кличко звільнив керівника Інституту Генплану Києва

Документ ухвалять лише після громадських слухань.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану та доручив якнайшвидше доопрацювати документ.

Він наголосив, що Генплан має бути в інтересах киян, а не забудовників, повідомляє сайт КМДА.

"У 2019 році ви публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проєкту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Уже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки, що ось-ось проєкт Генплану буде презентований. Тому, нічого особистого, ми говоримо про результати роботи: я ухвалив рішення звільнити вас з посади. Доручаю головному архітектору Києва Олександру Свистунову та заступнику голови КМДА Петру Оленичу забезпечити оперативну і ефективну роботу з підготовки проєкту", – наголосив мер столиці після виступу Броневицького.

Він зазначив, що Генплан буде ухвалений лише після громадських слухань.

"Кияни вже зачекалися на схвалення цього важливого для розвитку міста документу. Але запевню: це буде зроблено тільки після громадських слухань та врахування думки громадськості. Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямів стратегії розвитку міста. Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – підкреслив Віталій Кличко.

У проєкті Генплану передбачено припинення хаотичної забудови столиці, обмеження висотності забудови в історичному центрі, контроль за комплексністю забудови. А також будівництво станцій метрополітену на Виноградар та запуск метро на Троєщину, зведення вокзалу на Видубичах, будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

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