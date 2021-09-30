Голова оленя і скривавлені мішки із м’ясом: під Чорнобилем затримали браконьєра з моторошною знахідкою (фото)

Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю – обмеження волі на строк до трьох років.
Голова оленя та скривавлені мішки з м’ясом. Цю моторошну знахідку виявили у браконьєра на території Чорнобильського екологічного біосферного заповідника після того, як почули постріли у лісі.
Нечувані цинізм і жорстокість, адже благородному оленю потрібно майже 10 років, щоб досягти подібної краси та величі.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Ці тварини є малочисельними та перебувають під охороною держави. Зараз, коли популяція оленів у Чорнобильській зоні тільки почала відновлюватись, браконьєри дозволяють собі так нахабно вдиратися на територію заповідника та знищувати фауну", - зазначив він.
Нєбитов повідомив, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 248 (Незаконне полювання) КК України.
Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю – обмеження волі на строк до трьох років.
"Втім, будь-яке покарання буде занадто м’яким для вандалів, які так безжально вбивають природу України", - підсумував Нєбитов.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.