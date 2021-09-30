Голова оленя і скривавлені мішки із м’ясом: під Чорнобилем затримали браконьєра з моторошною знахідкою (фото)

Голова оленя і скривавлені мішки із м’ясом: під Чорнобилем затримали браконьєра з моторошною знахідкою (фото)

Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю – обмеження волі на строк до трьох років.

Голова оленя та скривавлені мішки з м’ясом. Цю моторошну знахідку виявили у браконьєра на території Чорнобильського екологічного біосферного заповідника після того, як почули постріли у лісі.

Нечувані цинізм і жорстокість, адже благородному оленю потрібно майже 10 років, щоб досягти подібної краси та величі.

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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ці тварини є малочисельними та перебувають під охороною держави. Зараз, коли популяція оленів у Чорнобильській зоні тільки почала відновлюватись, браконьєри дозволяють собі так нахабно вдиратися на територію заповідника та знищувати фауну", - зазначив він.

Нєбитов повідомив, що за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 248 (Незаконне полювання) КК України.

Максимальне покарання, яке загрожує мисливцю – обмеження волі на строк до трьох років.

"Втім, будь-яке покарання буде занадто м’яким для вандалів, які так безжально вбивають природу України", - підсумував Нєбитов.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

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