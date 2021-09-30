У Києві жінка систематично знущалася зі свого батька: що їй за це загрожує

У Києві жінка систематично знущалася зі свого батька: що їй за це загрожує

Вона використовувала нецензурну лайку, принижувала, надавала психологічний тиск.

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка систематично знущалася над своїм 65-річним батьком.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо, 43-річна місцева мешканка з травня по серпень постійно здійснювала домашнє насильство стосовно батька. Вона використовувала нецензурну лайку, принижувала, чинила психологічний тиск, а також не дозволяла родичу виходити з квартири.

“Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 43–річній мешканці Києва, яка систематично вчиняла домашнє насильство відносно свого 65-річного батька. За вчинене жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до двох років”, — розповіли в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, що у Кам'янському біля одного з міських торгових павільйонів чоловік побив битою перехожого. Після чого довгий час переховувався від правоохоронців у одному з міст Італії.

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