В Киеве на Оболони подожгли четыре автомобиля

В Киеве на Оболони подожгли четыре автомобиля

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проводятся следственные действия.

В Киеве на Оболони подожгли четыре автомобиля.

В результате возгорания никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проводятся следственные действия.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ночь на 30 сентября в полицию Киева поступило сообщение о том, что на проспекте Героев Сталинграда горит четыре автомобиля. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, а правоохранители осмотрели место происшествия и автомобили. Предварительно полицейские установили, что иномарки ночью подожгли неизвестные. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к уголовному преступлению.

Напомним, в Киеве полностью сгорела припаркованная машина.

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