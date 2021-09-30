Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, проводятся следственные действия.
В Киеве на Оболони подожгли четыре автомобиля.
В результате возгорания никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проводятся следственные действия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В ночь на 30 сентября в полицию Киева поступило сообщение о том, что на проспекте Героев Сталинграда горит четыре автомобиля. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, а правоохранители осмотрели место происшествия и автомобили. Предварительно полицейские установили, что иномарки ночью подожгли неизвестные. В результате происшествия никто не пострадал.
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.
Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к уголовному преступлению.
Напомним, в Киеве полностью сгорела припаркованная машина.