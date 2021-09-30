У Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк: фото

У Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк: фото

Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини.

У Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Такий виклик надійшов до поліції від стурбованої заявниці учора, 29 вересня.

Жінка заспокоїла дитину та зателефонувала до поліції.

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Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Коли інспектори прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина. З дитиною була лише заявниця.

Патрульні взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала.

Інспектори затримали горе-матір та разом із сином доправили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

На жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарняного закладу, де його оглянули медики.

Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.

Нагадаємо, У Києві горе-батько загубив двомісячну дитину на прогулянці.

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