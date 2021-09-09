У Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем

У Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем

Від неправомірних дій чоловіка містянам завдано шкоди на суму близько 100 тисяч гривень.

У Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем.

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру 33-річному киянину, який шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи однієї з платіжних систем заволодів коштами її користувачів.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, зловмисник здійснював пошук особистих даних громадян через відкриті ресурси в мережі Інтернет, а також на відомих форумах. Після цього перевіряв наявність у користувачів особистого кабінету на вебсайтах відомих платіжних систем та використовував знайдені дані для входу в систему.

Надалі чоловік знімав грошові кошти з рахунків користувачів та переправляв їх на підконтрольні йому банківські рахунки та мобільні номери телефонів.

Таким чином від неправомірних дій хакера громадянам завдано шкоди на суму близько 100 тисяч гривень.

У ході обшуку приміщення, яке зловмисник використовував для здійснення своєї протиправної діяльності, вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, картки абонентських номерів, банківські картки.

Хакера затримано. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрили чоловіка, який слідкував за мобільними телефонами користувачів. Він створив небезпечний вірус, що дозволяв втручатися у роботу гаджетів.

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