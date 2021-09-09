В Киеве хакер снимал средства со счетов пользователей платежных систем

В Киеве хакер снимал средства со счетов пользователей платежных систем

От неправомерных действий мужчины горожанам нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.

В Киеве хакер снимал средства со счетов пользователей платежных систем.

Соломенской окружной прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 33-летнему киевлянину, который путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы одной из платежных систем завладел средствами пользователей.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, злоумышленник осуществлял поиск личных данных граждан через открытые ресурсы в сети Интернет, а также на известных форумах. После этого проверял наличие у пользователей личного кабинета на сайтах известных платежных систем и использовал найдены данные для входа в систему.

В дальнейшем мужчина снимал денежные средства со счетов пользователей и переправлял их на подконтрольные ему банковские счета и мобильные номера телефонов.

От неправомерных действий хакера гражданам нанесен ущерб на сумму около 100 тысяч гривен.

В ходе обыска помещения, которое злоумышленник использовал для осуществления своей противоправной деятельности, изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны, карточки абонентских номеров, банковские карты.

Хакер задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, который следил за мобильными телефонами пользователей. Он создал опасный вирус, который позволял вмешиваться в работу гаджетов.

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