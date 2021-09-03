Керував чужими смартфонами: у Києві викрили творця небезпечного вірусу

Мешканець Запоріжжя створив шкідливе програмне забезпечення.

У Києві викрили чоловіка, який слідкував за мобільними телефонами користувачів. Він створив небезпечний вірус, що дозволяв втручатися у роботу гаджетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"39-річний мешканець Запоріжжя, починаючи з 2019 року, створив та адміністрував 4 вебресурси, де пропонував громадянам завантажити на смартфон шкідливе програмне забезпечення, роль якого полягала в отриманні віддаленого прихованого контролю мобільним пристроєм, що призводило до витоку, втрати, підробки та блокування інформації. Проте, коли користувачі завантажували вірус, фігурант отримував віддалений доступ до їхніх гаджетів", - розповіли правоохоронці.

У чоловіка було вилучено комп’ютерну техніку та мобільні пристрої.

"Під час попереднього огляду виявлено сліди розробки та керування адміністративною панеллю шкідливого програмного засобу, флеш-накопичувачі, банківські картки та транспортні засоби", - додали в поліції.



Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, у Києві шахраї утримували людей, щоб заволодіти їхнім житлом.



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