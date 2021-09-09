Жива дівчина на борді та балакуче крісло: Епіцентр креативно запрошує на відкриття Центру Меблів/Галерей Деко

Мережа торговельних центрів «Епіцентр» розробила незвичну рекламу під відкриття унікальної колаборації двох напрямків: Центру Меблів та галерей Деко. Крісло, яке розмовляло до перехожих та біл-борд із живою дівчиною на кріслі, яка пила каву, було помічено у Києві біля станцій метро та на вул. Берковецькій.

Крісло, що подорожує Києвом, з’являється випадково у людних місцях столиці, його помічають і в парках і біля метро. На ньому можна зручно посидіти і навіть порозмовляти з ним. А в четвер у цьому ж кріслі на білборді висотою 4 метри сиділа дівчина і пила ранкову каву.

Розмовляюче крісло та живий борд запрошують киян і гостей столиці на відкриття реформату Центру Меблів та галерей Деко, яке відбудеться 11 та 12 вересня у в Епіцентрі на вул. Берковецька, 6-В.

Компанія вперше запропонує покупцям абсолютно новий споживацький досвід придбання товарів для дому: з сучасними шоу-румами, масштабною зоною проєктування та digital-сервісами.

«Ми дивуємо не лише рекламою, ми готові здивувати наших клієнтів асортиментом та новим рішенням поєднати меблі та декор в Епіцентрі. Прийшовши в оновлені галереї Деко та Центр Меблів, покупець зможе повністю зануритись в омріяну атмосферу домашнього затишку та побачити готові композиційні рішення для облаштування своєї оселі. Впевнена, що такий проєкт колаборації сподобається нашим відвідувачам», - розповіла Chief Marketing Officer компанії «Епіцентр К» Ірина Шинкаренко.

Загалом, оновлені Галереї Деко розмістяться на площі 6400 кв. м і представлять близько 85 000 артикулів товарів. В департаменті посуду особливої уваги заслуговує зона вишуканої порцеляни провідних виробників світу, в тому числі з Японії. Серед окремо виділених зон відділу слід відзначити першу в мережі Арома-студію, де в бутіковому форматі представлено великий асортимент арома-продукції для дому. А також найбільшу в мережі Sleep-студію, де після придбання ліжка покупець може відразу ж обрати матрац, подушку, ковдру чи постільну білизну.

У Центрі Меблів представлено 4000 артикулів на 6000 кв. м площі. Тут розпочала роботу абсолютна нова зона проєктування меблів. У ній реалізували ергономічний простір з розширеним вибором зразків продукції та новим програмним забезпеченням, що дозволить істотно прискорити процес проєктування, в тому числі без залучення дизайнерів.

Серед інших новинок у реформаті - значне розширення сервісу виготовлення меблів під замовлення та нова виставка стільців та крісел. В останній з’явилися нові game-зона і kid-зона з ігровими та дитячими кріслами відповідно.

А орієнтуючись на потреби вимогливого столичного споживача, в оновлених відділах розширили пропозицію товарів більш дорогого та середнього цінових сегментів. Врахувавши динамічний розвиток e-commerce, впровадили цілу низку нових digital-сервісів.

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