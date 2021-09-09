У Києві спиляли дерева, щоб було краще видно рекламні білборди (фото)

У Києві спиляли дерева, щоб було краще видно рекламні білборди (фото)

На місце інциденту викликали правоохоронців.

У Києві для кращого огляду почали спилювати живі дерева. Однак прибирають їх не для того, щоб мешканці насолоджувалися видами столиці, а щоб ті не закривали білборди.

Фотографії обрізаних дерев користувачі завантажують в соціальні мережі.

Як з'ясувалося, інцидент стався на бульварі Перова в Дніпровському районі Києва. Там невідомі спиляли гілки на стовбурах дерев, які закривають білборди. Таким чином постраждали три дерева. На місце події згодом викликали патрульну поліцію.

“На бульварі Перова невідомі особи спиляли три дерева. Зранку 8 вересня працівники КП УЗН Дніпровського району виявили голі стовбури, замість дорослих кленів. На місце злочину було викликано поліцію”, — відмітили в пресслужбі "Київзеленбуд".

Зараз вирішується питання компенсації втрат та анулювання дозволу на розміщення рекламних бордів.

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