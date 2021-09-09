Утік, бо мама нагримала за невивчену домашку: під Борисполем цілу ніч шукали 8-річного хлопчика (фото)

На вечір маленький утікач заховався у бабусі в сараї та заночував там.

Під Борисполем цілу ніч шукали 8-річного хлопчика.

Микола Іващенко, розсердившись на матір, яка нагримала на нього за невивчене домашнє завдання, вирішив її провчити та замість школи вирушив шукати пригоди, а потім не прийшов ночувати додому.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До пошуків залучили поліцейських відділу поліції №1 (м. Переяслав Бориспільського РУП, ювенальних поліцейських, оперативників управління карного розшуку, кінологів поліції Київщини. Активну участь у пошуках взяли староста села Пристроми та директор місцевої школи.

ГУ НП в Київській області

Весь день хлопчик блукав по селу, спілкувався з товаришами, а на вечір заховався у бабусі в сараї та заночував там. Поліцейські вранці знайшли малого мандрівника у зарослях. Він прокинувся та збирався мандрувати у пошуках нових пригод.

"Шановні батьки, закликаємо вас з розумінням ставитися до дитячих витівок, розмовляти з малечею та бути опорою у будь-яких життєвих ситуаціях! Пам’ятайте, впевненість дітей у всебічній підтримці батьків допоможе уникнути негативних наслідків", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 7 вересня у Фастові Київської області проводилися пошуки 8-річного Єгора, який через погані оцінки у школі після занять не повернувся додому. Дитину шукав весь особовий склад поліції району. І вже за кілька годин правоохоронці знайшли Єгора та повернули сина батькам.

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